Amici, Anna Tatangelo difende LDA da Anna Pettinelli (Di sabato 12 febbraio 2022) Manca poco al serale di Amici di Maria De Filippi e nonostante il successo raggiunto LDA non meriterebbe il banco al talent, secondo Anna Pettinelli. Tuttavia, sembra non pensarla allo stesso modo Anna Tatangelo, ex compagna del padre famoso del 18enne, Gigi D'Alessio. Non a caso, la cantante esorta la maestra Pettinelli a provare a ricredersi sul conto di Luca D'alessio, con un gesto plateale. Amici 21, Albe a rischio: il gesto inaspettato di LDA In vista del serale, arriva una new-entry nella sezione canto: tutte le novità del talent

