Amici 21, la storia si ripete? Il paralellismo stupisce (Di sabato 12 febbraio 2022) Amici 21 è stato segnato da una improvvisa uscita. Protagonista è della vicenda il ballerino Mattia Zenzola. Con lui la storia si ripete? Amici ha sempre regalato sorprese e colpi di scena. In certi casi, però, capita qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. Il dispiacere aumenta quando il tragico evento colpisce un studente che è costretto ad abbandonare il percorso. Fonte FacebookIn questo caso, il protagonista è stato Mattia Zenzola. Il ballerino, nel corso di questi mesi, ha dimostrato molta bravura nella danza ed è stato subito accolto positivamente dal pubblico e dai professore. Purtroppo, per lui, ha dovuto interrompere il suo percorso per colpa di un infortunio. L'esito del referto medico è stato comunicato da Raimondo Todaro. Il futuro, nella scuola di Amici, è sempre ...

