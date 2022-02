Amici 21, “E’ incinta?”: la notizia dopo il malore in diretta Tv (Di sabato 12 febbraio 2022) malore per Serena nella scuola di Amici 21. Durante la puntata del daytime del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi sono state trasmesse delle immagini della ballerina che si lamentava di sentirsi male. Serena, al termine della registrazione dell'ultima puntata di Amici 21, non è stata bene al punto da far preoccupare il suo fidanzato Albe che è corso subito da lei. I fan social della trasmissione si sono subito scatenati in rete, tanto che qualcuno ha ipotizzato che possa essere incinta. Serena si sente male ad Amici 21: 'Mi fa male la pancia' Nel dettaglio, durante la puntata del daytime di Amici 21 trasmessa nel pomeriggio dell'8 febbraio su Canale 5 sono state trasmesse le immagini di Serena in cui ammetteva di sentirsi male. "Mi fale male, mi fa male la ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 febbraio 2022)per Serena nella scuola di21. Durante la puntata del daytime del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi sono state trasmesse delle immagini della ballerina che si lamentava di sentirsi male. Serena, al termine della registrazione dell'ultima puntata di21, non è stata bene al punto da far preoccupare il suo fidanzato Albe che è corso subito da lei. I fan social della trasmissione si sono subito scatenati in rete, tanto che qualcuno ha ipotizzato che possa essere. Serena si sente male ad21: 'Mi fa male la pancia' Nel dettaglio, durante la puntata del daytime di21 trasmessa nel pomeriggio dell'8 febbraio su Canale 5 sono state trasmesse le immagini di Serena in cui ammetteva di sentirsi male. "Mi fale male, mi fa male la ...

