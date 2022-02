Amadeus alla conduzione di Sanremo 2023? Arriva l’annuncio ufficiale (Di sabato 12 febbraio 2022) . Il noto presentatore è stato elogiato da tutti per l’ultima edizione appena conclusa Quella del 2022 è stata la terza annata consecutiva con Amadeus alla guida del Festival. Gli ottimi risultati di ascolto spingono verso un tentativo di riconferma del noto tifoso interista. Quest’ultima edizione di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) . Il noto presentatore è stato elogiato da tutti per l’ultima edizione appena conclusa Quella del 2022 è stata la terza annata consecutiva conguida del Festival. Gli ottimi risultati di ascolto spingono verso un tentativo di riconferma del noto tifoso interista. Quest’ultima edizione di L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

GiuliaSalemi93 : Riflettete sulle parole ascoltate stasera. A volte non ci rendiamo conto di quanto facciano male quelle sbagliate… - stanzaselvaggia : Chiederanno ad Amadeus di rimanere fino alla fine dei suoi giorni, tipo Mattarella. #Sanremo2022 - Raiofficialnews : “È stato record di #AscoltiTv per tutti i segmenti di @SanremoRai. #Sanremo2022 è arrivato prossimo alla perfezion… - FabioTraversa : RT @borraccino_: Prime immagini dello studio di #AffariTuoiFormatoFamiglia. Si torna alla scenografia originale di stampo bonolisiano per A… - robertopontillo : RT @borraccino_: Prime immagini dello studio di #AffariTuoiFormatoFamiglia. Si torna alla scenografia originale di stampo bonolisiano per A… -