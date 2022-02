Allegri non guarda al Napoli: “Sono loro il nostro obiettivo” (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel corso della conferenza stampa di Atalanta-Juventus il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha rilasciato una serie di dichiarazioni in riferimento allo scudetto. Allegri Juventus È stata posta all’allenatore, infatti, una domanda relativa al possibile ritorno in corsa per il titolo della Juventus, alla quale ha risposto: “Ora dobbiamo pensare all’Atalanta, poi ad altro. Il nostro obiettivo èarrivare al quarto posto, le tre davanti hanno troppo vantaggio. L’Inter ha potenzialmente 11 punti di vantaggio ed è difficile. Poi ce ne Sono tre, ce ne fosse stata solo una“. Ha inoltre aggiunto: “Partita spartiacque? No, perché l’Atalanta ha un match in meno. Ormai siamo vicini, non è decisiva per nessuno domani. Sarà una partita importante e bella da giocare, ma non decisiva“. Leggi su spazionapoli (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel corso della conferenza stampa di Atalanta-Juventus il tecnico bianconero Massimilianoha rilasciato una serie di dichiarazioni in riferimento allo scudetto.Juventus È stata posta all’allenatore, infatti, una domanda relativa al possibile ritorno in corsa per il titolo della Juventus, alla quale ha risposto: “Ora dobbiamo pensare all’Atalanta, poi ad altro. Ilèarrivare al quarto posto, le tre davanti hanno troppo vantaggio. L’Inter ha potenzialmente 11 punti di vantaggio ed è difficile. Poi ce netre, ce ne fosse stata solo una“. Ha inoltre aggiunto: “Partita spartiacque? No, perché l’Atalanta ha un match in meno. Ormai siamo vicini, non è decisiva per nessuno domani. Sarà una partita importante e bella da giocare, ma non decisiva“.

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Domani è uno scontro diretto per il quarto posto. Non decisiva ma molto importante e l'Atalanta ha dimos… - juventusfc : Allegri ?? «Non ho ancora ben chiare le condizioni di chi ha giocato giovedì, c'è stato molto dispendio di energie,… - juventusfc : Allegri ?? «Con un punto di riferimento davanti che mancava il giovamento è per tutti, c'è anche un bell'entusiasmo,… - msgiusi : RT @juventusfc: Allegri ?? «Gasperini ha fatto un lavoro straordinario finora e non c'è bisogno che lo dica io, lui e la società hanno grand… - msgiusi : RT @juventusfc: Allegri ?? «Con un punto di riferimento davanti che mancava il giovamento è per tutti, c'è anche un bell'entusiasmo, ma la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri non Allegri avvisa la Juve: "Non abbiamo ancora fatto nulla" Massimiliano Allegri, contro l'Atalanta è la partita spartiacque del vostro campionato? "No, perché loro hanno una partita in meno. Domani sera sarà una sfida molto importante a Bergamo, ma non sarà ...

Allegri: 'Con l'Atalanta? Uno scontro diretto contro una squadra arrabbiata' Non sarà una partita decisiva e nemmeno uno spartiacque, ma importante sì, che la Juventus non può permettersi di non vincere. Massimiliano Allegri lo ripete fino alla nausea nella conferenza stampa pre Atalanta: 'Domani abbiamo uno scontro diretto per il quarto posto, sarà un bel passaggio perché l'Atalanta ha ...

Atalanta-Juve, Allegri in conferenza La Gazzetta dello Sport Atalanta-Juventus, Allegri: “Partita importante ma non decisiva. L’Atalanta sarà arrabbiata” L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Il tecnico bianconero ha sottolineato l’importanza della sfida di domani, ...

Allegri: «A Bergamo partita importante ma non decisiva» Oggi Mister Allegri ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia. «É uno scontro diretto per il quarto posto, che rimane il nostro obiettivo. Una partita importante ma non ...

Massimiliano, contro l'Atalanta è la partita spartiacque del vostro campionato? "No, perché loro hanno una partita in meno. Domani sera sarà una sfida molto importante a Bergamo, masarà ...sarà una partita decisiva e nemmeno uno spartiacque, ma importante sì, che la Juventuspuò permettersi divincere. Massimilianolo ripete fino alla nausea nella conferenza stampa pre Atalanta: 'Domani abbiamo uno scontro diretto per il quarto posto, sarà un bel passaggio perché l'Atalanta ha ...L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Il tecnico bianconero ha sottolineato l’importanza della sfida di domani, ...Oggi Mister Allegri ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia. «É uno scontro diretto per il quarto posto, che rimane il nostro obiettivo. Una partita importante ma non ...