Alex Belli accusato duramente dall'ex moglie Katarina Raniakova: la rivelazione sul presunto tradimento (Di sabato 12 febbraio 2022) Fra i temi principali della sesta edizione del Grande Fratello Vip c'è senza dubbio la vicenda che vede come protagonisti Alex Belli, la moglie Delia Duran e l'ormai ex coinquilina Soleil Sorge. Oltre a loro tre però, in queste settimane, sono emersi i nomi di altre donne che hanno vissuto delle relazioni con l'attore. Fra queste c'è anche la sua ex moglie Katarina Raniakova, che proprio in queste ore è tornata a parlare del loro rapporto, lanciando pesanti accuse nei suoi confronti. Katarina Raniakova accusa Alex Belli: "Ci fa passare per matte" Ieri, il salotto di Pomeriggio Cinque ha avuto come ospiti Stella, assistente di Alex Belli e Katarina

