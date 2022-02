Ah | che schifo il sesso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 febbraio 2022) Viviamo in una società sessuofobica. A volte me ne dimentico, che so, mentre preparo il tè al mattino e sono ancora con un piede nel letto. Sarà che di stimoli erotici, di corpi nudi in vetrina, ne è piena l’aria: tv, pubblicità, Internet. Ma quando si parla dile cose stanno in un’altra maniera. Per una larga fetta – larghissima – della nostra società ilè ancora “sporco” e “basso” (contrapposto a ciò che è “pulito” e “elevato”, inteso nel senso di “virtuoso”). E allora è meglio che stia nascosto. E che sia censurato. Viviamo anche in una società che disa poco o nulla. Pensiamo di saperne – io stesso ne ero convinto – ma non è così. Per esempio, siamo convinti che la sessualità femminile sia una versione light della sessualità maschile (vedi la confusione che regna intorno a tutto ciò che riguarda il coito); ...