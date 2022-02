After love, il regista: “Mi sono ispirato a mia madre” (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo la Semaine de la Critique a Cannes, Aleem Khan ha presentato il suo esordio alla regia, ora in sala, alla Festa del Cinema di Roma: un thriller psicologico sulle spalle di un'interprete straordinaria come Joanna Scanlan. Mary Hussain si è convertita alla religione islamica quando ha sposato Ahmed, adesso ha poco più di sessant'anni e vivono serenamente insieme nella città costiera di Dover, in Inghilterra. Dopo la sua morte improvvisa, scoprirà che Ahmed aveva una vita segreta a Calais, al di là della Manica, a pochi chilometri di distanza dalla loro casa. Una rivelazione che la spingerà a indagare per sapere di più di quella seconda famiglia che il marito le ha sempre tenuta nascosta. Si chiama After love ed è un'opera prima coraggiosissima quella del regista inglese Aleem Khan, che dopo essersi guadagnato un posto … Leggi su movieplayer (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo la Semaine de la Critique a Cannes, Aleem Khan ha presentato il suo esordio alla regia, ora in sala, alla Festa del Cinema di Roma: un thriller psicologico sulle spalle di un'interprete straordinaria come Joanna Scanlan. Mary Hussain si è convertita alla religione islamica quando ha sposato Ahmed, adesso ha poco più di sessant'anni e vivono serenamente insieme nella città costiera di Dover, in Inghilterra. Dopo la sua morte improvvisa, scoprirà che Ahmed aveva una vita segreta a Calais, al di là della Manica, a pochi chilometri di distanza dalla loro casa. Una rivelazione che la spingerà a indagare per sapere di più di quella seconda famiglia che il marito le ha sempre tenuta nascosta. Si chiamaed è un'opera prima coraggiosissima quella delinglese Aleem Khan, che dopo essersi guadagnato un posto …

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? After love, il regista: “Mi sono ispirato a mia madre” - teodora_film : AFTER LOVE nella bella recensione di Davide Turrini su @fattoquotidiano #AFTERLOVE, candidato a 4 premi #BAFTA, è… - ParliamoDiNews : After Love, un`opera prima che ha la potenza di un pugno nello stomaco - Il Fatto Quotidiano #after #love #unopera… - FQMagazineit : After Love, un’opera prima che ha la potenza di un pugno nello stomaco - GiuliaFarne : .. al cinema e in arrivo ?? . Il discorso perfetto After love I cieli di Alice Su Primafila Magazine ???? . .… -