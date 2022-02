AEW: Per Trent sono giorni duri, Jay White ha trovato il bersaglio preferito (Di sabato 12 febbraio 2022) Inizia una nuova battaglia per i Best Friends. In particolare per Trent: ha perduto il match che ha aperto la puntata di Rampage di ieri sera contro i Bucks (al suo fianco c’era Rocky Romero). In seguito però è stato attaccato nuovamente da Jay White, che ha dato seguito alla presenza di Dynamite. I due si affronteranno nell’opener di Rampage della prossima settimana. L’attacco di Jay White After the surprise appearance by the former @NJPWGlobal Grand Slam Champion #Switchblade @JayWhiteNZ at #AEWDynamite, he sends a clear message by attacking @Trentylocks with his signature Blade Runner here at #AEWRampage! Don’t miss another minute of action on @tntdrama! pic.twitter.com/yiRHPOagxT— All Elite Wrestling (@AEW) February 12, 2022 Leggi su zonawrestling (Di sabato 12 febbraio 2022) Inizia una nuova battaglia per i Best Friends. In particolare per: ha perduto il match che ha aperto la puntata di Rampage di ieri sera contro i Bucks (al suo fianco c’era Rocky Romero). In seguito però è stato attaccato nuovamente da Jay, che ha dato seguito alla presenza di Dynamite. I due si affronteranno nell’opener di Rampage della prossima settimana. L’attacco di JayAfter the surprise appearance by the former @NJPWGlobal Grand Slam Champion #Switchblade @JayNZ at #AEWDynamite, he sends a clear message by attacking @ylocks with his signature Blade Runner here at #AEWRampage! Don’t miss another minute of action on @tntdrama! pic.twitter.com/yiRHPOagxT— All Elite Wrestling (@AEW) February 12, 2022

Ultime Notizie dalla rete : AEW Per Ringside Episodio 4: WWE Royal Rumble 2022, la road to WrestleMania e quella a AEW Revolution 2022 L'appuntamento con Ringside Episodio 4: WWE Royal Rumble 2022, la road to WrestleMania e quella a AEW Revolution 2022 è per sabato 5 febbraio dalle 18.30 alle 20.30 sul canale Twitch di Cutura POP !...

AEW: i risultati di 'Beach Break', grandi match e un debutto L'AEW Women's Champion Britt Baker è salita sul ring per prendersi gioco del pubblico di Cleveland e ricordare a tutti i suoi traguardi raggiunti, tra cui i premi del Pro Wrestling Illustrated . ...

AEW: Per Trent sono giorni duri, Jay White ha trovato il bersaglio preferito Zona Wrestling Eddie Kingston: aggiornamenti sul suo ritorno in AEW I dirigenti si aspettavano di non doversi privare di lui per troppo tempo, e sembra che fortunatamente ... Tutti i fan del Pro-Wrestling ed in particolare della AEW, compresi i dirigenti, possono ...

AQA firma con la AEW Come vi avevamo riportato in precedenza, AQA ha fatto il suo ufficiale debutto in All Elite Wrestling nell’ultima puntata di AEW Dynamite, dove ha affrontato la TBS Champion Jade Cargill per il titolo ...

