“Adesso tocca a te”. GF Vip, Soleil provoca Manila. Poi quel gesto davanti alle telecamere (Di sabato 12 febbraio 2022) Ancora tempo di battibecchi al ‘GF Vip’. A rendersi autrici di situazioni sicuramente non piacevoli nella Casa più spiata d’Italia sono state Soleil Sorge e Manila Nazzaro, che si sono sfidate verbalmente. E l’ex ‘UeD’ ha anche fatto un gestaccio nei confronti della coinquilina, che è rimasta poi senza parole. Il tutto si è consumato sotto lo sguardo di altri gieffini, che hanno assistito alla scena. E il filmato in questione è stato anche visto da numerosi utenti, che hanno commentato l’accaduto. Intanto, prima di dirvi tutto su Soleil Sorge e Manila Nazzaro, sembra certo l’addio di Katia Ricciarelli. Stando ad una locandina pubblicata sui social network da una telespettatrice, Katia Ricciarelli dovrà essere presente il 12 e 13 marzo ad uno show teatrale al ‘Ciak’ della capitale Roma. Lavorerà come voce narrante ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Ancora tempo di battibecchi al ‘GF Vip’. A rendersi autrici di situazioni sicuramente non piacevoli nella Casa più spiata d’Italia sono stateSorge eNazzaro, che si sono sfidate verbalmente. E l’ex ‘UeD’ ha anche fatto un gestaccio nei confronti della coinquilina, che è rimasta poi senza parole. Il tutto si è consumato sotto lo sguardo di altri gieffini, che hanno assistito alla scena. E il filmato in questione è stato anche visto da numerosi utenti, che hanno commentato l’accaduto. Intanto, prima di dirvi tutto suSorge eNazzaro, sembra certo l’addio di Katia Ricciarelli. Stando ad una locandina pubblicata sui social network da una telespettatrice, Katia Ricciarelli dovrà essere presente il 12 e 13 marzo ad uno show teatrale al ‘Ciak’ della capitale Roma. Lavorerà come voce narrante ...

Advertising

Greenpeace_ITA : ??Vittoria! Dopo 15 anni di pressioni, l'Islanda dice finalmente addio alla caccia alle balene dal 2024. Adesso tocc… - prelemisquad : RT @Moony74711224: La chiave per questa storia è il tempo. Barù quando è arrivato ha dovuto aspettare per tanto che Jessica uscisse dal tri… - Livia_DiGioia : RT @miiilllan: Adesso tocca a te ? - lovetttle : @aforista_l L’ha informata Putin, ha detto che adesso tocca a lui - PMaria78 : RT @Moony74711224: La chiave per questa storia è il tempo. Barù quando è arrivato ha dovuto aspettare per tanto che Jessica uscisse dal tri… -