A Verissimo arriva Carolyn Smith | anticipazioni domenica 13 febbraio

A Verissimo arriva Carolyn Smith, ospite domenica 13 febbraio: ecco le anticipazioni Carolyn Smith, ospite domenica 13 febbraio per la prima volta A Verissimo, racconta la sua battaglia contro il cancro: "Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un'infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure". A Silvia Toffanin che le chiede con che spirito oggi stia affrontando la malattia, la Smith risponde: "All'inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile. I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia".

