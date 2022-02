A San Valentino torna il maltempo (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI. - maltempo e neve a San Valentino. Proprio nella festa dedicata agli innamorati toneranno le piogge, dopo 2 mesi di siccità, in particolare nel nord Italia. "Una saccatura nord-atlantica, dopo un weekend anonimo dal punto di vista meteo - spiega il sito www.iLMeteo.it - entrerà nella mattinata di San Valentino sul Mediterraneo occidentale approfondendosi fino all'Algeria: da lunedì 14 torneranno abbondanti piogge in Italia dopo 2 mesi di siccità, in particolare al nord. Le precipitazioni, in un primo momento, interesseranno le zone tra Toscana, Liguria ed Alpi occidentali al confine con Francia e Svizzera, poi si sposteranno dal pomeriggio verso Piemonte, Lombardia ed Emilia. Al nord, all'ora della cena di San Valentino, non sono esclusi fiocchi anche in pianura fino alle porte di Torino e Milano". Il weekend ... Leggi su agi (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI. -e neve a San. Proprio nella festa dedicata agli innamorati toneranno le piogge, dopo 2 mesi di siccità, in particolare nel nord Italia. "Una saccatura nord-atlantica, dopo un weekend anonimo dal punto di vista meteo - spiega il sito www.iLMeteo.it - entrerà nella mattinata di Sansul Mediterraneo occidentale approfondendosi fino all'Algeria: da lunedì 14 torneranno abbondanti piogge in Italia dopo 2 mesi di siccità, in particolare al nord. Le precipitazioni, in un primo momento, interesseranno le zone tra Toscana, Liguria ed Alpi occidentali al confine con Francia e Svizzera, poi si sposteranno dal pomeriggio verso Piemonte, Lombardia ed Emilia. Al nord, all'ora della cena di San, non sono esclusi fiocchi anche in pianura fino alle porte di Torino e Milano". Il weekend ...

