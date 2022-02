A San Valentino le rose (estere) diventano un lusso, fino a 10 euro a stelo. Cia: Spazio a bouquet Made in Italy (Di sabato 12 febbraio 2022) “Un San Valentino con pochi mazzi di rose, il cui prezzo al dettaglio è arrivato fino a 10 euro (+40%) per il fiore a gambo lungo, sopra i 70cm. Il 50% delle coppie innamorate sceglierà, dunque, bouquet misti in cui prevale prodotto tipico Made in Italy, composizioni più economiche – 30 euro in media -, con varie tipologie: ranuncoli, fresie, anemoni, gerbere, alstroemerie, garofani (tutti da 1,5 a 2 euro a stelo) e al centro una singola rosa rossa. Il garofano viene anche usato il 14 febbraio per le classiche composizioni a forma di cuore”. Lo dichiara in una nota Cia-Agricoltori Italiani, che ricorda come il settore del fiore reciso italiano sia particolarmente legato (a differenza del Nord europa) ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 febbraio 2022) “Un Sancon pochi mazzi di, il cui prezzo al dettaglio è arrivatoa 10(+40%) per il fiore a gambo lungo, sopra i 70cm. Il 50% delle coppie innamorate sceglierà, dunque,misti in cui prevale prodotto tipicoin, composizioni più economiche – 30in media -, con varie tipologie: ranuncoli, fresie, anemoni, gerbere, alstroemerie, garofani (tutti da 1,5 a 2) e al centro una singola rosa rossa. Il garofano viene anche usato il 14 febbraio per le classiche composizioni a forma di cuore”. Lo dichiara in una nota Cia-Agricoltori Italiani, che ricorda come il settore del fiore reciso italiano sia particolarmente legato (a differenza del Nordpa) ...

