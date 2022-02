A Milano si racconta la festa di Tu’Bishvat il capodanno degli alberi (Di sabato 12 febbraio 2022) In occasione della festa di Tu’Bishvat, i l capodanno degli alberi. L’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismopianta alberi di ulivo volendo simboleggiare una benaugurale riapertura al turismo. Tu’Bishvat. Il capodanno degli alberi. Una festa che pone le proprie radici nella tradizione ebraica, per non dimenticare le radici dell’uomo nella Terra Madre. A Tu Bishvàt si usa mangiare i frutti delle sette specie con le quali è stata benedetta la terra d’Israele: grano e orzo, uva, fichi, melagrane, olive e datteri. In questo giorno si piantano alberi, a simboleggiare un nuovo inizio dei cicli della natura. A questo proposito in occasione della festa sono stati piantati ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 12 febbraio 2022) In occasione delladi, i l. L’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismopiantadi ulivo volendo simboleggiare una benaugurale riapertura al turismo.. Il. Unache pone le proprie radici nella tradizione ebraica, per non dimenticare le radici dell’uomo nella Terra Madre. A Tu Bishvàt si usa mangiare i frutti delle sette specie con le quali è stata benedetta la terra d’Israele: grano e orzo, uva, fichi, melagrane, olive e datteri. In questo giorno si piantano, a simboleggiare un nuovo inizio dei cicli della natura. A questo proposito in occasione dellasono stati piantati ...

