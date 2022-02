A chi va meglio il pareggio: a Dazn non hanno dubbi (Di sabato 12 febbraio 2022) Il pareggio tra Napoli e Inter fa sicuramente più felice il Milan, che vincendo domani contro la Sampdoria può salire in testa alla classifica in solitaria. Tra le due contendenti odierne tuttavia, ai microfoni di Dazn, Giampaolo Pazzini ha dichiarato che certamente il pareggio va meglio ai nerazzurri piuttosto che agli uomini di Spalletti. Osimhen Napoli Inter Secondo l’ex attaccante, infatti, a cambiare l’inerzia della gara è stato il gol in avvio di ripresa subito dal Napoli. A livello mentale, conclude Pazzini, è sicuramente un risultato importante per l’Inter perché – almeno momentaneamente – lascia Handanovic e compagni al primo posto. Leggi su spazionapoli (Di sabato 12 febbraio 2022) Iltra Napoli e Inter fa sicuramente più felice il Milan, che vincendo domani contro la Sampdoria può salire in testa alla classifica in solitaria. Tra le due contendenti odierne tuttavia, ai microfoni di, Giampaolo Pazzini ha dichiarato che certamente ilvaai nerazzurri piuttosto che agli uomini di Spalletti. Osimhen Napoli Inter Secondo l’ex attaccante, infatti, a cambiare l’inerzia della gara è stato il gol in avvio di ripresa subito dal Napoli. A livello mentale, conclude Pazzini, è sicuramente un risultato importante per l’Inter perché – almeno momentaneamente – lascia Handanovic e compagni al primo posto.

