A C’è posta per te Chiara perdona il tradimento del marito, il consiglio di Maria De Filippi: “L’evirazione” (Di domenica 13 febbraio 2022) A C’è posta per te, nella puntata del 12 febbraio, le emozioni donate al pubblico hanno avuto sfumature diverse. La puntata è iniziata con un momento molto divertente. Infatti, protagonista della prima storia del people show è stata Luciana Littizzetto, che ha scritto a dei personaggi noti: Francesca Cipriani, il fidanzato Alessandro Rossi e Alex Belli. Dopo il siparietto divertente dell’attrice comica, protagonista della seconda storia della puntata è stata una mamma, Anna Maria, che ha chiesto alla figlia, Maddalena, di ricucire i loro rapporti, interrotti da ben sei anni. La missiva, però, non è andata a buon fine. Anche Simone ha scritto a C’è posta per te per rimettere insieme il suo matrimonio con Chiara, dopo i suoi tradimenti. La storia di Simone e Chiara a C’è posta ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 febbraio 2022) A C’èper te, nella puntata del 12 febbraio, le emozioni donate al pubblico hanno avuto sfumature diverse. La puntata è iniziata con un momento molto divertente. Infatti, protagonista della prima storia del people show è stata Luciana Littizzetto, che ha scritto a dei personaggi noti: Francesca Cipriani, il fidanzato Alessandro Rossi e Alex Belli. Dopo il siparietto divertente dell’attrice comica, protagonista della seconda storia della puntata è stata una mamma, Anna, che ha chiesto alla figlia, Maddalena, di ricucire i loro rapporti, interrotti da ben sei anni. La missiva, però, non è andata a buon fine. Anche Simone ha scritto a C’èper te per rimettere insieme il suo matrimonio con, dopo i suoi tradimenti. La storia di Simone ea C’è...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #CePostaPerTe, il people show condotto da #MariaDeFilippi… - cottignolicris : In pratica C'è Posta Per Te è la dimostrazione alla tesi secondo cui famiglia e sentimenti vanno sistematicamente a… - chiara0174 : RT @ggiadao: io che faccio causa alla produzione di c'è posta per te perché le corna di oggi non erano abbastanza trash #cepostaperte https… - Novella_2000 : C'è Posta Per Te: Simone tradisce per due volte sua moglie, ma lei lo perdona e il web insorge (VIDEO) #cepostaperte - __blackndwhite_ : questa puntata di c'è posta per te molto noiosa -