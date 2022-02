25 anni senza Federico Pisani: l’eterno 14 dell’Atalanta tradito da un destino infame (Di sabato 12 febbraio 2022) Oggi, 12 febbraio 2022, per il popolo dell’Atalanta è una giornata particolare. Il ricordo della scomparsa di Federico Pisani: il giovane attaccante nerazzurro e per sempre eterno numero 14, scomparso in un’incidente stradale insieme alla fidanzata Alessandra Midali. Nel 1997, a 22 anni, Chicco stava diventando il miglior “rincalzo” della Serie A. Quel giocatore in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Napoli-Atalanta, 4^ giornata Serie A Come saranno le maglie dell’Atalanta 2021-2022? Ecco tre prototipi molto interessanti (VIDEO) Aleksey Miranchuk a Zingonia: “Atalanta, che sia una stagione ancora emozionante” Qual è il pensiero dei tifosi dell’Atalanta sul calendario di ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Oggi, 12 febbraio 2022, per il popoloè una giornata particolare. Il ricordo della scomparsa di: il giovane attaccante nerazzurro e per sempre eterno numero 14, scomparso in un’incidente stradale insieme alla fidanzata Alessandra Midali. Nel 1997, a 22, Chicco stava diventando il miglior “rincalzo” della Serie A. Quel giocatore in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Napoli-Atalanta, 4^ giornata Serie A Come saranno le maglie2021-2022? Ecco tre prototipi molto interessanti (VIDEO) Aleksey Miranchuk a Zingonia: “Atalanta, che sia una stagione ancora emozionante” Qual è il pensiero dei tifosisul calendario di ...

Advertising

RaiCultura : 10 anni senza Whitney Houston, una grande artista che ci lasciava, prematuramente, all'età di 48 anni l'#11febbraio… - IlContiAndrea : Dieci anni senza la tua splendida voce #WhitneyHouston - fumettologica : Oggi sono 5 anni senza Jiro Taniguchi. - taninoferri : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #DirittiCivili #DirittiUmani #WikiLeaks #Assange Per la prima volta nella Storia, in un Paes… - K274863601 : RT @robby_nood_: Da piccolo... Io: mi sento male mamma #Mamma: non ti preoccupare hai qualche linea di #febbre, oggi stai a letto, colazion… -