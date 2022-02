Zendaya sarà nel nuovo film di Luca Guadagnino “Challengers” (Di venerdì 11 febbraio 2022) La giovane attrice Zendaya si sta a tutti gli effetti affermando come star di Hollywood. Zendaya (25 anni) sarà la nuova star e protagonista di Challengers, il film di Luca Guadagnino ambientato nel mondo del tennis, attualmente in lavorazione e del quale non si hanno molte notizie. La Star attrice nella serie Tv Euphoria, è reduce di recenti successi di Dune e Spider-Man: No Way Home. A capo del progetto, targato MGM, ci sarebbe la produttrice Amy Pascal, in trattativa per coinvolgere nel film “altre due star di Hollywood”. Sara dato un cachet di 9 cifre per l’attrice Zendaya Questo si tratta del primo contratto a nove cifre per l’attrice. Il suo cachet ammonterebbe a una cifra compresa tra gli 11 e i 13 milioni di euro, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) La giovane attricesi sta a tutti gli effetti affermando come star di Hollywood.(25 anni)la nuova star e protagonista di, ildiambientato nel mondo del tennis, attualmente in lavorazione e del quale non si hanno molte notizie. La Star attrice nella serie Tv Euphoria, è reduce di recenti successi di Dune e Spider-Man: No Way Home. A capo del progetto, targato MGM, ci sarebbe la produttrice Amy Pascal, in trattativa per coinvolgere nel“altre due star di Hollywood”. Sara dato un cachet di 9 cifre per l’attriceQuesto si tratta del primo contratto a nove cifre per l’attrice. Il suo cachet ammonterebbe a una cifra compresa tra gli 11 e i 13 milioni di euro, ...

Ultime Notizie dalla rete : Zendaya sarà Zendaya nel nuovo film di Luca Guadagnino: la star Usa protagonista di Challengers L'attrice, lanciata dalla Disney ed 'esplosa' nel ruolo della teenager problematica di Euphoria, sarà tra i protagonisti del prossimo capitolo di Dune oltre ad essere stata scritturata da Francis ...

"Uncharted", ecco il film. Fra 007, Indiana Jones e i sogni di Tom Holland ... No Way Home (girato successivamente, dove ha conosciuto la sua attuale compagna Zendaya), ... E, proprio come i grandi viaggiatori del passato, anche lo spettatore sarà sballottato dall'Europa, con i ...

