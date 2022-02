Zanetti, per Venezia, trasferta dura ma nuovo inizio (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Domani sarà un nuovo inizio. Il Torino è una squadra forte, che ti sbrana e viene a prendere altissima, senza farti uscire dall'area. Per noi sarà una trasferta difficile, ma la serie A è questa, noi ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Domani sarà un. Il Torino è una squadra forte, che ti sbrana e viene a prendere altissima, senza farti uscire dall'area. Per noi sarà unadifficile, ma la serie A è questa, noi ...

Advertising

zazoomblog : Zanetti per Venezia trasferta dura ma nuovo inizio - #Zanetti #Venezia #trasferta #nuovo - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Zanetti 'Via la paura, Torino nuovo inizio per il Venezia' - OAccomando91 : Verso #TorinoVenezia: ballottaggio #Ricci-#Linetty in mezzo al campo per #Juric, alla 150º in #SerieA. Torna… - marinabeccuti : Venzia, Zanetti: “Il Torino è una squadra forte e in casa non ti fa uscire dalla tua area. Dovremo dare tutto per… - Torinogranatait : Venzia, Zanetti: “Il Torino è una squadra forte e in casa non ti fa uscire dalla tua area. Dovremo dare tutto per… -