Yacht con bandiera estera ma italiani, evasione da 11 milioni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Yacht con bandiera estera ma italiani, 27 imbarcazioni extralusso per una evasione fiscale che supera gli 11 milioni di euro. Imbarcazioni di lusso sottratte alle tasse, stando all’indagine dei militari del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli. Yacht con bandiera estera ma italiani: la scoperta L’attività investigativa, iniziata nel 2021 e terminata all’inizio del nuovo anno, ha permesso di individuare 27 Yacht con bandiere di paesi stranieri, ormeggiati o in transito nei porti turistici campani, di proprietà di 29 cittadini italiani tutti fiscalmente residenti in Italia, che però non hanno mai dichiarato all’Agenzia delle Entrate la disponibilità e il valore di mercato della propria ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 11 febbraio 2022)conma, 27 imbarcazioni extralusso per unafiscale che supera gli 11di euro. Imbarcazioni di lusso sottratte alle tasse, stando all’indagine dei militari del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli.conma: la scoperta L’attività investigativa, iniziata nel 2021 e terminata all’inizio del nuovo anno, ha permesso di individuare 27con bandiere di paesi stranieri, ormeggiati o in transito nei porti turistici campani, di proprietà di 29 cittadinitutti fiscalmente residenti in Italia, che però non hanno mai dichiarato all’Agenzia delle Entrate la disponibilità e il valore di mercato della propria ...

