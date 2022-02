WWE | Previsti due grandi nomi per Wrestlemania Backlash

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : WWE Previsti

...i programmi ed i film che andranno in onda oggi sui canali del digitale terrestre e quelli...15 Nel selvaggio blu 1a tv Blaze ore 21:00 Strongman + Le leggende dellaComedy Central ore 21:...Evento ricco, ben 10 matchnella card, in cui spiccavano l' Hell in a Cell fra Edge e Seth ... Crown Jewel 2021 è stato sicuramente uno dei migliori eventi dell'anno in casasia per ...La WWE voleva inserire Kurt Angle nella storyline tra RK-Bro e ... "Fightful è venuto a sapere che Angle era originariamente previsto in alcuni piani degli RK-Bro vs l'Alpha Academy. C'erano delle ...Nel corso degli anni AJ Styles ci ha regalato tanti dream match ma forse all’appello manca quello che tutti abbiamo sempre voluto ma che, stando alla sua ultima intervista, il Phenomenal One sarebbe ...