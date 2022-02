WWE: Non sono previste ulteriori apparizioni di Goldberg dopo Elimination Chamber (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goldberg è tornato la scorsa settimana in WWE, giusto in tempo per lanciare la sfida a Roman Reigns in vista del Premium Live Event Elimination Chamber che si terrà in Arabia Saudita il prossimo 19 Febbraio. L’Hall of Famer WWE e il Tribal Chief si affronteranno per il titolo Universale, un match che doveva tenersi due anni fa a WrestleMania, ma saltò a causa dello scoppio della pandemia con Reigns costretto per precauzione ad abbandonare gli show. Goldberg non è pubblicizzato per il dopo EC Ad inizio anno Goldberg aveva detto che nel suo contratto con la WWE fosse rimasto un solo match e così dovrebbe essere, infatti l’Hall of Famer è pubblicizzato solamente per i tapings di SmackDown di questa notte e per Elimination Chamber, mentre per ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 11 febbraio 2022)è tornato la scorsa settimana in WWE, giusto in tempo per lanciare la sfida a Roman Reigns in vista del Premium Live Eventche si terrà in Arabia Saudita il prossimo 19 Febbraio. L’Hall of Famer WWE e il Tribal Chief si affronteranno per il titolo Universale, un match che doveva tenersi due anni fa a WrestleMania, ma saltò a causa dello scoppio della pandemia con Reigns costretto per precauzione ad abbandonare gli show.non è pubblicizzato per ilEC Ad inizio annoaveva detto che nel suo contratto con la WWE fosse rimasto un solo match e così dovrebbe essere, infatti l’Hall of Famer è pubblicizzato solamente per i tapings di SmackDown di questa notte e per, mentre per ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Non sono previste ulteriori apparizioni di Goldberg dopo Elimination Chamber - - Zona_Wrestling : #WWE Lita: 'Non vedo l'ora di affrontare Becky Lynch in questo scontro generazionale, sono carica' -… - TSOWrestling : La rivelazione di AJ Styles a quasi due anni da #WrestleMania 36! #TSOW // #TSOS // #WWE - Zona_Wrestling : #WWE Tony Khan: “Dovrò prendere difficili decisioni, molti contratti non verranno rinnovati” -… - Zona_Wrestling : #WWE La sfida che non ti aspetti - -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Non Visual Concepts: lo studio di NBA 2K è al lavoro su un gioco di guida open world basato su una famosa IP Visual Concepts, la sussidiaria di 2K Games responsabile per lo sviluppo di alcune delle principali serie sportive del publisher, tra cui WWE 2K ed NBA 2K , sta lavorando su un videogioco di corse non ancora annunciato legato ad una grande IP. Il gioco viene descritto come un Tripla A open world in uscita su più piattaforme, e i lavori ...

Forza Horizon avrà un rivale e sarà prodotto da un publisher inaspettato ...lavora ai titoli di 2K su licenza NBA e WWE. La software house, con sede negli Stati Uniti, è infatti al lavoro su un nuovo gioco di corse open world e lo ha annunciato ufficialmente su Twitter e non ...

Lita non era una fan dell’accordo tra WWE e Arabia Saudita World Wrestling WWE 2K22 si mostra nel primo trailer del gameplay: edizioni e bonus in vista del lancio dell'11 marzo Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Goldberg: si farà vedere dopo Elimination Chamber? Goldberg, il prossimo Sabato 19 Febbraio 2022 salirà nuovamente sul ring, questa volta contro Roman Reigns con il titolo Universale in palio ad Elimination Chamber a Jeddah in Arabia Saudita. Ma la ...

Visual Concepts, la sussidiaria di 2K Games responsabile per lo sviluppo di alcune delle principali serie sportive del publisher, tra cui2K ed NBA 2K , sta lavorando su un videogioco di corseancora annunciato legato ad una grande IP. Il gioco viene descritto come un Tripla A open world in uscita su più piattaforme, e i lavori ......lavora ai titoli di 2K su licenza NBA e. La software house, con sede negli Stati Uniti, è infatti al lavoro su un nuovo gioco di corse open world e lo ha annunciato ufficialmente su Twitter e...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Goldberg, il prossimo Sabato 19 Febbraio 2022 salirà nuovamente sul ring, questa volta contro Roman Reigns con il titolo Universale in palio ad Elimination Chamber a Jeddah in Arabia Saudita. Ma la ...