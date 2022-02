WINTER SCHOOL 2022: OLTRE LA LOGICA DEI SILOS PER UN'OFFERTA INTEGRATA DI SALUTE (Di venerdì 11 febbraio 2022) La genetica molecolare sta cambiando quello che è il panorama delle cure e sarà sempre più personalizzata, focalizzata sulla persona stessa che presenta un'alterazione genetica o molecolare con caratteristiche determinate da quella malattia. “Stanno entrando nel mercato una serie di farmaci, cosiddetti agnostici, i quali non vanno a curare lo specifico tumore di un organo (tumore del pancreas, del colon e così via), ma curano un tumore che ha una variazione genetica di un certo tipo”, spiega Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, nel corso della sessione “Le sfide della medicina personalizzata o di precisione dalla prescrizione specialistica alla somministrazione domiciliare, dal follow-up territoriale alla consulenza ospedaliera”, in apertura della WINTER SCHOOL 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) La genetica molecolare sta cambiando quello che è il panorama delle cure e sarà sempre più personalizzata, focalizzata sulla persona stessa che presenta un'alterazione genetica o molecolare con caratteristiche determinate da quella malattia. “Stanno entrando nel mercato una serie di farmaci, cosiddetti agnostici, i quali non vanno a curare lo specifico tumore di un organo (tumore del pancreas, del colon e così via), ma curano un tumore che ha una variazione genetica di un certo tipo”, spiega Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, nel corso della sessione “Le sfide della medicina personalizzata o di precisione dalla prescrizione specialistica alla somministrazione domiciliare, dal follow-up territoriale alla consulenza ospedaliera”, in apertura delladi Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in ...

