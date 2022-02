Willy, il Principe di Bel-Air: Will Smith ha rifatto la sigla (Di venerdì 11 febbraio 2022) La nuova serie ispirata a “Willy, il Principe di Bel-Air” uscirà il 13 febbraio. Per l’occasione, Will Smith ha rifatto la sigla della popolarissima sitcom anni ’90. Da non perdere! La sigla di Willy, il Principe di Bel-Air l’abbiamo cantata tutti e probabilmente la sappiamo ancora a memoria. Will Smith l’ha rifatta in occasione del lancio di Bel-Air, il reboot “serio” della spassosa sitcom anni ’90 che ha dato il via alla sua carriera, trasformandolo in una star mondiale. In occasione del Super Bowl e del debutto della nuova serie Bel-Air, entrambi previsti domenica 13 febbraio, Will Smith ha rifatto la ... Leggi su atomheartmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) La nuova serie ispirata a “, ildi Bel-Air” uscirà il 13 febbraio. Per l’occasione,haladella popolarissima sitcom anni ’90. Da non perdere! Ladi, ildi Bel-Air l’abbiamo cantata tutti e probabilmente la sappiamo ancora a memoria.l’ha rifatta in occasione del lancio di Bel-Air, il reboot “serio” della spassosa sitcom anni ’90 che ha dato il via alla sua carriera, trasformandolo in una star mondiale. In occasione del Super Bowl e del debutto della nuova serie Bel-Air, entrambi previsti domenica 13 febbraio,hala ...

