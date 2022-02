Wierer bronzo alle Olimpiadi | quanto guadagna la biatleta azzurra

Advertising

ItaliaTeam_it : ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?? Gara STREPITOSA sugli sci e al poligono con 10/10, Dorothea Wierer conquista l… - Coninews : ?? D-O-R-O-T-H-E-A ?? Perfetta al poligono e veloce sugli sci stretti! Dorothea #Wierer è medaglia di BRONZO ?? nella… - sportface2016 : +++DOROTHEA #WIERER MEDAGLIA DI BRONZO NELLA SPRINT DI #BIATHLON: DECIMA MEDAGLIA AZZURRA, EGUAGLIATA LA SPEDIZIONE… - InterCLAzionale : RT @toMMilanello: CENTRO PERFETTO! Dorothea #Wierer, ancora una volta, quando conta… C’È! Ed è bronzo nella sprint 7,5km. La sua terza me… - wonderDorofan : RT @BiathlonAzzurro: Le dichiarazioni di @Dorothea Wierer dopo la conquista della medaglia di bronzo ?? nella sprint di @Beijing2022 https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Wierer bronzo

Medaglia diper Dorotheanella 7,5 km sprint di biathlon. Per l'atleta azzurra, tempo di 21'21 5 alle spalle della norvegese Marte Olsbu Roeiseland e della svedese Elvira Oeberg.Dorotheaè medaglia dinella 7.5 km sprint di biathlon. Dopo le medaglie a squadre, l'azzurra conquista il primo podio olimpico individuale del biathlon femminile , risultato che la fa ...Dopo la delusione nella 15 km individuale di biathlon, Dorothea Wierer si prendere una rivincita conquistando la medaglia di bronzo nella 7,5 km sprint. Non è la prima medaglia olimpica per l'atleta ...Dorothea Wierer regala all'Italia la prima medaglia individuale nel biathlon ai Giochi Olimpici. Dopo due bronzi nelle staffette, l'azzurra porta a casa un magico bronzo nella 7,5 km chiudendo alle ...