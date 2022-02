Whitney Houston rimarrà per sempre immortale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) E’ difficile comprendere perché qualcuno, dotato di mille talenti e altrettante fortune, non riesca a dominare i propri demoni in grado di atterrarlo e sconfiggerlo, fino a portarlo in qualche caso anche alla morte. E’ complicato giustificare se stessi, tanto più quando si tratta di un personaggio famoso, che immaginiamo estremamente più fortunato di noi e che finiamo per non considerare umanamente debole come noi. Quando dieci anni fa arrivò la notizia della scomparsa di, soprannominata The Voice, come in Italia chiamiamo anche Frank Sinatra, rimasi sbalordita. Non riuscivo a comprendere perché fosse morta in quel modo la cantante donna più premiata nella storia della musica mondiale, l’artista alla quale il pubblico tributava una standing ovation ogni volta che saliva su un palco. Tornava il ricordo di una ragazza perbene di grande ...