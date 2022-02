Whitney Houston | dieci anni fa moriva la regina del soul pop

Advertising

IlContiAndrea : José Alberto Sebastiani il figlio di Ama e Giovanna, mio mito. Ieri con la felpa di Whitney Houston e oggi si scopr… - uozzart : Era l'11 febbraio del 2012 quando Whitney Houston, a soli 48 anni, veniva trovata morta in una stanza d'albergo a B… - emiliofederico1 : Ho scoperto il brano Step By Step di Whitney Houston grazie a @Shazam. - ruggierofilann4 : 10 ANNI FA MORIVA WHITNEY HOUSTON. SENZA DUBBIO UNA DELLE PIU' BELLE VOCI DELLA DELLA MUSICA LEGGERA.LE SUE CANZONI… - Vivien_00 : #11febbraio 10 anni senza te #WhitneyHouston Ultimo concerto che ho visto a Roma .Concerto Whitney Houston 5 magg… -

Ultime Notizie dalla rete : Whitney Houston

Leggi Anche Indimenticabile: 'I Will Always Love You' raggiunge un miliardo di visualizzazioni su YouTube Leggi Anche Kevin Costner a 27 anni da "Guardia del corpo" rivela: "Sulla locandina non c'è...The Bodyguard - Guardia del corpo Esordio al cinema per, con Kevin Costner in un cult romantico degli anni 90. Un ex agente della CIA viene incaricato di proteggere una popstar minacciata da un maniaco (SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale ...una causa legale con il padre e manager John Houston, che sostenne che la figlia non gli aveva pagato quanto dovuto per averla aiutata nella sua carriera. La sua ultima apparizione in pubblico risale ...Dieci anni fa moriva una delle voci più straordinarie di tutti i tempi. Era l'11 febbraio del 2012 quando Whitney Houston, a soli 48 anni, veniva trovata morta in una stanza d'albergo a Beverly Hills ...