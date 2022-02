Whitney Houston | 10 anni la tragica morte che non ha mai spento la sua inconfondibile voce

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Una delle voci più iconiche e talentuose che negli ultimila musica internazionale ha potuto ascoltare. Peccato che il tragico destino ha reso così breve la sua carriera. Sono passati ben 10da quando l’11 febbraio del 2012è stata trovata nella vasca da bagno nell’hotel in cui alloggiava priva di vita. Il successo l’aveva ormai forse travolta e non gli aveva lasciato via di scampo. La causa del decesso era stata giudicata accidentale in seguito a un eccessivo uso di droghe in combinazione con l’arteriosclerosi. Soprannominata ‘The Voice‘ da Ophra Winfrey, l’artista è arrivata all’apice del suo successo negli’80 quando il mercato gli ha concesso di arrivare dove i cantanti afroamericani ancora non gli era concesso arrivare. Con i suoi brani è arrivata a dominare la ...

Dieci anni fa scompariva una delle voci pi straordinarie di tutti i tempi. Era l'11 febbraio del 2012 quando, a soli 48 anni, veniva trovata morta in una stanza d'albergo a Beverly Hills. La causa del decesso fu attribuita all'annegamento accidentale nella vasca da bagno in seguito ad un'...Leggi Anche Indimenticabile: 'I Will Always Love You' raggiunge un miliardo di visualizzazioni su YouTube Leggi Anche Kevin Costner a 27 anni da "Guardia del corpo" rivela: "Sulla locandina non c'è...una causa legale con il padre e manager John Houston, che sostenne che la figlia non gli aveva pagato quanto dovuto per averla aiutata nella sua carriera. La sua ultima apparizione in pubblico risale ...Oltre ad essere una delle voci più apprezzate nel panorama della musica mondiale, Whitney Houston ebbe anche una soddisfacente carriera nel cinema. Indimenticabile la sua interpretazione in “The ...