Warrior 2 su Rai4 dall’11 febbraio | i nuovi episodi della serie ispirata al soggetto di Bruce Lee

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Con2 tornano sule atmosfereChinatown di San Francisco di fine Ottocento, tra gioco d’azzardo, combattimenti clandestini, triadi mafiose e arti marziali. Venerdì 11lad’azione nata da un’idea diLee torna in onda con i, due ogni venerdì in prima setata, sul canale 21 del digitale terrestre.2 è la nuova stagione in prima tv assoluta del format nato da unper la tv scritto nel 1971 daLee, ma mai realizzato nella forma concepita dall’attore. Ci ha pensato sua figlia Shannon a dargli forma, coinvolgendo nell’impresa il regista e produttore Justin Lin: insieme a lui, HBO ha individuato come showrunner il regista ...

telesimo : Tornano le affascinanti atmosfere della Chinatown di San Francisco di fine ’800 con la seconda stagione di #Warrior… - RaiQuattro : Alle 23,00 appuntamento con gli ultimi due episodi della 1^ stagione di 'Warrior', prima di immergervi nella second… - giulio_galli : Ottimo! #Warrior #Rai4 - RaiQuattro : #Warrior la seconda stagione in prima visione da venerdì su #Rai4 - Teleblogmag : Le atmosfere della Chinatown di San Francisco di fine ’800, tra gioco d’azzardo, combattimenti clandestini, triadi… -

Ultime Notizie dalla rete : Warrior Rai4

OptiMagazine

Ecco i film completi di trailer e trama da vedere stasera in tv in prima e seconda serata: oggi, 11 febbraio 2022, va in onda Warrior su Rai 4 in prima serata alle 21.20. Paddy Conlon (Nick Nolte) è ...Warrior torna con la seconda stagione in prima visione in chiaro su Rai 4 dopo il passaggio su Sky del marzo 2021, questa sera venerdì 11 febbraio. La serie è accompagnata dal cartello introduttivo ...