Volantino Trony | le nuove offerte fino al 9 marzo 2022 | “Il Meno Caro Lo Paghi La Metà”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 febbraio 2022), ecco leal 9. Tornano gli sconti della nota catena di elettronica che propone ai propri clienti prezzi al ribasso per quasi un mese. Elettrodomestici, smartphone, tv, e così via, tanti articoli in offerta per risparmiare. Non solo. Torna la promozione “illola”: in occasione dei 25 annipropone infatti di avere uno sconto del 50% sull’articoloa fronte di due acquisti tra i tantissimi prodotti evidenziati nei punti vendita. Intanto vediamo qualche offerta., le...