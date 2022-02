Vodafone rifiuta l’offerta iliad, pochi 11 miliardi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Rispedita al mittente la proposta di iliad per le attività di Vodafone in Italia, l’operatore inglese ha ritenuto troppo bassa l’offerta di oltre 11 miliardi di euro per poterla prendere in considerazione. Un tentativo di rialzo dell’offerta o un reale disinteresse da parte di uno dei maggiori operatori in Italia? iliad ha solo provato solo una manovra per farsi pubblicità gratuita oppure ci credeva davvero? iliad vuole comprare Vodafone Italia Vodafone rifiuta l’offerta iliad Non si è concretizzata l’acquisizione, ovvero il tentativo, da parte di iliad, Vodafone Group Plc ritiene le condizioni economiche non sufficienti a cedere la sua sezione ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Rispedita al mittente la proposta diper le attività diin Italia, l’operatore inglese ha ritenuto troppo bassadi oltre 11di euro per poterla prendere in considerazione. Un tentativo di rialzo delo un reale disinteresse da parte di uno dei maggiori operatori in Italia?ha solo provato solo una manovra per farsi pubblicità gratuita oppure ci credeva davvero?vuole comprareItaliaNon si è concretizzata l’acquisizione, ovvero il tentativo, da parte diGroup Plc ritiene le condizioni economiche non sufficienti a cedere la sua sezione ...

Advertising

giannifioreGF : #Vodafone rifiuta l’offerta #iliad, pochi 11 miliardi - zazoomblog : Vodafone rifiuta offerta Iliad e Apax per attività in Italia - #Vodafone #rifiuta #offerta #Iliad… - caiocestio67 : 'Vodafone rifiuta l'offerta di Iliad da 11,2 miliardi: 'Non è nell'interesse dei soci' - CorCom' - LuciaBracci : Iliad offre 11B per comprare Vodafone, ma questa rifiuta. A noi della generazione summer card, la morte di Vodafone… - lorenzo10469500 : Vodafone rifiuta offerta Iliad e Apax per attività in Italia - Il Sole 24 ORE -