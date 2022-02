Vodafone rifiuta l' offerta e Iliad non rilancia

(Di venerdì 11 febbraio 2022)chiude la porta ae - per ora - i francesi non sembrano volerre anche se avevano le spalle 'coperte' dal fondo Apax e da "una delle tre maggiori banche europee", che potrebbe ...

Advertising

infoiteconomia : Vodafone rifiuta l'acquisizione di Iliad - infoiteconomia : Vodafone rifiuta l’offerta di acquisizione proposta da Iliad - infoiteconomia : Vodafone rifiuta la proposta miliardaria di Iliad: ecco i motivi dietro questa scelta - andreastoolbox : Vodafone rifiuta la proposta miliardaria di Iliad: ecco i motivi dietro questa scelta | - giannifioreGF : #Vodafone rifiuta l’offerta #iliad, pochi 11 miliardi -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone rifiuta

Ma non è solo Tim a preoccupare i sindacati, dopo i movimenti di Iliad sue la sostituzione dell'ad di WindTre con due manager: "Qua c'è un terremoto" commenta Salvo Ugliarolo e non esclude ...Telecom:l'offerta di Iliad Ieriha ufficialmente rigettato l'offerta "non vincolante e altamente preliminare" di Iliad per gli asset italiani, valutati dal gruppo francese ...Proprio l’altro giorno vi abbiamo riportato l’annuncio ufficiale di Iliad in merito alla volontà di acquistare la divisione italiana di Vodafone, ma oggi è il Sole 24 ore a svelare che l’operatore ...(MobileWorld) L’attacco di Iliad a Vodafone Italia si è chiuso ieri con il rifiuto della compagnia Tlc britannica alle avances dell’operatore low cost francese. Di certo la vicenda ha smosso non poco ...