Vodafone dice di no all'offerta di Iliad da 11 miliardi di euro per le attività italiana. Financial Times: "Un errore" (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vodafone ha rifiutato l'offerta da 11,5 miliardi di euro per le sue attività di telefonia mobile in Italia avanzata dal gruppo francese Iliad e dal fondo Apax partners. Il gruppo inglese della telefonia che in Italia dispone di una quota di mercato ha detto no perché "non è nel miglior interesse dei soci". Respingendo l'offerta il Consiglio e la direzione di Vodafone sottolineano di rimanere "concentrati sulla fornitura di valore per gli azionisti attraverso una combinazione della sua strategia di crescita organica a medio termine e dell'ottimizzazione continua del portafoglio" anche se si "continuano a perseguire pragmaticamente diverse opportunità di consolidamento che accrescano il valore per fornire strutture di mercato sostenibili nei suoi principali mercati ...

