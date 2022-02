Vittorio Feltri ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Cosa pensa Meloni di Salvini? Che ha perso la testa come tutti quelli che non ce l’hanno” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Il rapporto tra Salvini e Meloni? Dopo il caos quirinalizio lei dice dice quello che diciamo tutti: il leader della Lega ha perso la testa come tutti quelli che non ce l’hanno”. Così Vittorio Feltri, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i venerdì alle 22.45 sul Nove, ha commentato lo stato del centrodestra uscito “a pezzi” dalle vicende che hanno riportato Mattarella al Quirinale, come ha ammesso la Meloni stessa in un video sui su Facebook pubblicato il 30 gennaio. Feltri, che oltre a essere direttore esitoriale di Libero è anche stato eletto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Il rapporto tra? Dopo il caos quirinalizio lei dice dice quello che diciamo: il leader della Lega halache non ce”. Così, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in ondai venerdì alle 22.45 sul, ha commentato lo stato del centrodestra uscito “a pezzi” dalle vicende che hanno riportato Mattarella al Quirinale,ha ammesso lastessa in un video sui su Facebook pubblicato il 30 gennaio., che oltre a essere direttore esitoriale di Libero è anche stato eletto ...

