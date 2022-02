Vietato dire “che bello essere donna”. La cantante Adele processata dai trans e dai movimenti Lgbtq (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Sono orgogliosa di essere donna”. Mai frase fu più processata, anche se a dirla è una donna che dice semplicemente di essere contenta di essere quello che è, nel caso specifico Adele, una delle cantanti più famose del mondo. Il “politicamente corretto” di sinistra ormai non incontra limiti nell’immaginario politico dei movimenti Lgbt, per i quali tutto ciò che non esalta la “diversità” di genere (ma guai a usare questa parola, bisogna dire unicità…) va bollato come offensivo. Al punto che perfino Adele, finora icona dei gay per motivi non meglio chiariti, declama la propria eterosessualità e il suo profilo femminile e finisce nella bufera. “Le sue parole sono offensive per i trans, è omofobia!”, è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Sono orgogliosa di”. Mai frase fu più, anche se a dirla è unache dice semplicemente dicontenta diquello che è, nel caso specifico, una delle cantanti più famose del mondo. Il “politicamente corretto” di sinistra ormai non incontra limiti nell’immaginario politico deiLgbt, per i quali tutto ciò che non esalta la “diversità” di genere (ma guai a usare questa parola, bisognaunicità…) va bollato come offensivo. Al punto che perfino, finora icona dei gay per motivi non meglio chiariti, declama la propria eterosessualità e il suo profilo femminile e finisce nella bufera. “Le sue parole sono offensive per i, è omofobia!”, è ...

