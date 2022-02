VIDEO Sci alpino, la gara di Federica Brignone. Nessuna sbavatura per l’azzurra ma il cronometro è inclemente (Di venerdì 11 febbraio 2022) Va in archivio anche il superG femminile ai Giochi Olimpici invernali 2022. Vince a mani basse la svizzera Lara Gut-Behrami sull’austriaca Mirjam Puchner e sulla compagna di squadra Michelle Gisin, lontane dal podio le italiane. La vigilia era carica di speranza per le portacolori azzurre, mattatrici della disciplina in Coppa del Mondo, purtroppo è apparso subito evidente come il tracciato poco si adattasse alle loro peculiarità. La migliore del gruppo è stata Federica Brignone, attuale pettorale rosso nel massimo circuito internazionale e autrice di una gara a suo modo impeccabile: ahinoi le doti di scorrevolezza, fondamentali oggi su una pista così elementare, non sono il suo pane ed il pendio di Yanqing si è rivelato spietato. Gustiamoci di nuovo la discesa della valdostana. VIDEO Sci alpino, ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Va in archivio anche il superG femminile ai Giochi Olimpici invernali 2022. Vince a mani basse la svizzera Lara Gut-Behrami sull’austriaca Mirjam Puchner e sulla compagna di squadra Michelle Gisin, lontane dal podio le italiane. La vigilia era carica di speranza per le portacolori azzurre, mattatrici della disciplina in Coppa del Mondo, purtroppo è apparso subito evidente come il tracciato poco si adattasse alle loro peculiarità. La migliore del gruppo è stata, attuale pettorale rosso nel massimo circuito internazionale e autrice di unaa suo modo impeccabile: ahinoi le doti di scorrevolezza, fondamentali oggi su una pista così elementare, non sono il suo pane ed il pendio di Yanqing si è rivelato spietato. Gustiamoci di nuovo la discesa della valdostana.Sci, ...

Advertising

Eurosport_IT : 'SIAMO SFINITI ANCHE NOI' ?????? L'impresa di Federico Pellegrino nella sprint della tecnica libera di sci di fondo h… - Eurosport_IT : FEDERICO PELLEGRINO ANCORA D'ARGENTO ?? Dopo il 2° posto a Pyeongchang 2018, l'azzurro si prende la medaglia d'arge… - Eurosport_IT : Guardate un po' chi è tornata sugli sci e non vede l'ora di arrivare a Pechino? ?????? #HomeOfTheOlympics |… - infoitsport : VIDEO Sci alpino, arriva il primo oro della carriera per Lara Gut-Behrami: impeccabile la sua prova - RaiSport : #Pechino2022, l'analisi delle azzurre prima del #SuperG. Siamo in diretta su @RaiDue. Federica Brignone scenderà co… -