VIDEO/ Haaland scherza con una tifosa: “Belle scarpe”. E gliele firma (Di venerdì 11 febbraio 2022) In un VIDEO diventato virale sui social, Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, firma un autografo sulla scarpa di una tifosa e le dice: "Belle scarpe, io non le ho" Leggi su golssip (Di venerdì 11 febbraio 2022) In undiventato virale sui social, Erling, attaccante del Borussia Dortmund,un autografo sulla scarpa di unae le dice: ", io non le ho"

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Haaland Haaland scherza con una tifosa: "Belle scarpe". E gliele firma In un video diventato virale sui social, Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, firma un autografo sulla scarpa di una tifosa e le dice: "Belle scarpe, io non le ho"

