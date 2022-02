VIDEO Coppa Italia, da Sanchez a Giroud: guarda tutti i gol dei quarti di finale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Da Inter-Roma 2-0 a Juventus-Sassuolo 2-1, passando per Milan-Lazio 4-0 e Atalanta-Fiorentina 2-3: ecco tutte le reti segnate nei quarti di finale di Coppa Italia Leggi su mediagol (Di venerdì 11 febbraio 2022) Da Inter-Roma 2-0 a Juventus-Sassuolo 2-1, passando per Milan-Lazio 4-0 e Atalanta-Fiorentina 2-3: ecco tutte le reti segnate neididi

Advertising

acmilan : Laura Fusetti: 'Veniamo da un 4-1 ma niente è scontato' ?? Parola d'ordine concentrazione, in vista del ritorno di C… - sportmediaset : Coppa Italia, #Vlahovic porta la Juventus in semifinale Il video #SportMediaset - calciomercatoit : ?? ???????#Napoli - ???#Koulibaly, fresco vincitore della Coppa d'Africa, è tornato in Italia! L'accoglienza calorosa de… - backdoor_pod : Due su due in questa settimana di Eurolega per l’@OlimpiaMI1936 che batte agevolmente il Baskonia e si prepara alla… - bisswallas : RT @salv_amoroso: Il ringraziamento di @kkoulibaly26 ai tifosi del #Senegal per l'accoglienza e i festeggiamenti dopo la vittoria della Cop… -