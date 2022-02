Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario. C’è lo stop delle porte girevoli politica-magistratura (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri, su proposta della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha approvato all’unanimità gli emendamenti al disegno di legge della riforma della giustizia, che riguardano il Csm e l’ordinamento giudiziario. Gli emendamenti approvati oggi dal Governo prevedono la separazione delle funzioni dei magistrati, la riforma del Consiglio superiore della magistratura e lo stop delle porte girevoli tra politica e magistratura. Il Csm, secondo quanto prevede la bozza della riforma approdata oggi in Cdm, sarà composto da 30 membri (3 di diritto: Presidente della Repubblica; Primo Presidente di Cassazione; procuratore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ildei, su proposta della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha approvato all’unanimità gli emendamenti al disegno di legge delladella giustizia, che riguardano il Csm e l’ordinamento. Gli emendamenti approvati oggi dal Governo prevedono la separazionefunzioni dei magistrati, ladelsuperiore dellae lotra. Il Csm, secondo quanto prevede la bozza dellaapprodata oggi in Cdm, sarà composto da 30 membri (3 di diritto: Presidente della Repubblica; Primo Presidente di Cassazione; procuratore ...

