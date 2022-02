Via le mascherine all'aperto, Bassetti su Fb: 'Usciamo e viaggiamo, viva la vita' (Di venerdì 11 febbraio 2022) IL POST OTTIMISTA 11 febbraio 2022 16:50 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 febbraio 2022) IL POST OTTIMISTA 11 febbraio 2022 16:50 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ...

Advertising

petergomezblog : Covid, il mondo verso l’addio alle restrizioni: la Francia pronta a revocare il Green pass e New York elimina le ma… - Adnkronos : In #Francia via mascherine al chiuso per i vaccinati a fine mese. #covid - NicolaPorro : ?? Il #governo annuncia il 'ritorno alla normalità'. Ma il diavolo sta nei dettagli. E ci sta nascondendo un inganno… - News24_it : Covid Italia, news di oggi: vaccino, si valuta quarta dose per immunocompromessi. Via mascherine all’aperto, Green… - imperozorzando : RT @stefyorlando: Da oggi via le mascherine all’aperto ma se avete la faccia da culo lasciatevele che è meglio! Buongiorno ?? -