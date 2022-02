Veronica Satti, chi è la figlia di Bobby Solo: età, lavoro, GF, Instagram, fidanzata, vita privata (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Bobby Solo, ma conosciamo meglio la figlia ritrovata, Veronica Satti. Veronica Satti, chi è la figlia di Bobby Solo: età, lavoro, GF Veronica Satti è nata a Genova il 16 marzo del 1990 dall’amore tra Bobby Solo, all’anagrafe Roberto Satti, e Mimma Foti. Per ben 14 anni Veronica, come ha raccontato lei stessa, non ha avuto rapporti con il padre, poi quando si trovava nella casa del GF 15, condotto da Barbara D’Urso, ha iniziato a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche, ma conosciamo meglio laritrovata,, chi è ladi: età,, GFè nata a Genova il 16 marzo del 1990 dall’amore tra, all’anagrafe Roberto, e Mimma Foti. Per ben 14 anni, come ha raccontato lei stessa, non ha avuto rapporti con il padre, poi quando si trovava nella casa del GF 15, condotto da Barbara D’Urso, ha iniziato a ...

CorriereCitta : Veronica Satti, chi è la figlia di Bobby Solo: età, lavoro, GF, Instagram, fidanzata, vita privata - Isabell27014416 : RT @pupastra1973: Lulu ??? veronica satti su sonia ..non si giudica ..si puo commentare ma non dare questi giudizi cosi pesanti che possono… - GJermaine5 : RT @pupastra1973: Lulu ??? veronica satti su sonia ..non si giudica ..si puo commentare ma non dare questi giudizi cosi pesanti che possono… - Michela71765064 : RT @pupastra1973: Lulu ??? veronica satti su sonia ..non si giudica ..si puo commentare ma non dare questi giudizi cosi pesanti che possono… - pupastra1973 : Lulu ??? veronica satti su sonia ..non si giudica ..si puo commentare ma non dare questi giudizi cosi pesanti che p… -