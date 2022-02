Vanessa Incontrada in Fosca Innocenti | trama e cast del primo appuntamento con la nuova serie Mediaset

(Di venerdì 11 febbraio 2022)torna in televisione su Canale 5 con la sua prima passione: la recitazione. L’attrice spagnola è al centro dellafiction firmata danei panni di, un vicequestore dal grande fascino e con un dono straordinario che la rende capace di percepire ogni fragranza e trasformarla in un ottimo indizio per le sue indagini. La fiction, che prende il titolo dal nome della sua protagonista, ha il via oggi venerdì 11 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa con la prima visione del suoepisodio di stagione. Le anticipazioni delladella prima puntata, ildella fiction e tutto quello che c’è da sapere per arrivare preparati al. ...

Advertising

RobertoBerretta : RT @Corriere: Vanessa Incontrada, crisi della sua storia con l’imprenditore e la lotta al bodyshaming, gli otto segreti - GmFabrizio : RT @MediasetTgcom24: Vanessa Incontrada è 'Fosca Innocenti', un vicequestore con un fiuto davvero eccezionale #vanessaincontrada https://t… - compgirodivite : Vanessa Incontrada diventa vicequestore. La crisi matrimoniale con l’imprenditore - infoitcultura : Fosca Innocenti: la nuova miniserie con Vanessa Incontrada arriva su Canale 5 – Quando inizia, prima puntata, trama… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Fosca Innocenti, Arca 'Le donne fanno la differenza'. Su Canale 5 con Vanessa Incontrada al via la se… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Incontrada

Venerdì 11 febbraio 2022, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie " Fosca Innocenti ", che vede protagonistie Francesco Arca. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, ...... condotto da Milly Carlucci, e Canale5 che vedrà invece il debutto della fiction in prima visione Fosca Innocenti, con protagonistaFrancesco Arca è uno degli attori più affermati del momento e da stasera va in onda la nuova fiction di Canale 5, Fosca Innocenti, che lo vede protagonista accanto a Vanessa Incontrada. Nell’attesa di ...Oltre a questo, Rossano – come Vanessa – ama profondamente gli animali e infatti in casa Laurini-Incontrada gli amici a 4 zampe non possono di certo mancare! Un’altra sua grande passione sono i ...