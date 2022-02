Vaccino | la quarta dose sarà un richiamo | forse annuale

(Di venerdì 11 febbraio 2022)sì o no? Con l’immunizzazione di massa pressochè raggiunta ed il virus che tende finalmente ad endemizzarsi dopo la variante Omicron, ci si chiede se saranno necessarie altre inoculazioni. “Nonuna, ma unche auspichiamo” e “dovremofraternizzare anche con quello” dice il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, ospite di ‘Elisir’ su Rai Tre, rispondendo a una domanda sulla durata dell’immunità dei vaccini, sulla quale “il dato è molto a favore, confortante”, aggiunge. Facciamo il punto sulla situazione e su ciò che accadrà nei prossimi mesi. Bilancio “L’efficacia di questi vaccini – sottolinea il Dg – è andata anche meglio del previsto”, in quanto “sono stati ...

Leggi anchedose, l'Aifa dice 'no' ma lancia il richiamo annuale delcontro il Covid: 'Novavax arriva il 24 febbraio' Niente isolamento per i positivi e abolizione del Green pass: le ...Una strada agevolata dalle parole del direttore generale dell'Agenzia del farmaco (Aifa) Nicola Magrini, che ieri ha escluso il via libera alladose dimostrandosi più propenso a "un ...Per chi e quando. Le case farmaceutiche stanno già lavorando a un vaccino polivalente anti-Covid perché crescono i dubbi sull'efficacia di una quarta dose. M entre si allontana l’ipotesi di una quarta ...Qualora i vaccini dovessero essere adattati alle nuove varianti il caso sarà diverso: "Allora – spiega Abrignani – non sarebbe una quarta dose ma, come quello contro l’influenza, un vaccino nuovo da ...