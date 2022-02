Vaccino covid e quarta dose immunodepressi, ministero: "Al vaglio, ok solo dopo Aifa" (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) - "La quarta dose" di Vaccino anti-covid, "esclusivamente per gli immunocompromessi, è oggetto di valutazione da parte della nostra comunità scientifica. solo dopo il pronunciamento di Aifa", l'Agenzia italiana del farmaco, "potrà eventualmente essere autorizzata". Lo precisa il ministero della Salute, dopo che la Regione Piemonte ha annunciato l'avvio della quarta somministrazione per i soggetti immunodepressi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) - "La" dianti-, "esclusivamente per gli immunocompromessi, è oggetto di valutazione da parte della nostra comunità scientifica.il pronunciamento di", l'Agenzia italiana del farmaco, "potrà eventualmente essere autorizzata". Lo precisa ildella Salute,che la Regione Piemonte ha annunciato l'avvio dellasomministrazione per i soggetti

