Vaccinazioni anti Covid, un altro weekend con accesso libero per i bambini: ecco dove (Di venerdì 11 febbraio 2022) Open day sabato 12 febbraio e domenica 13 febbraio: alcuni hub bergamaschi promuoveranno le Vaccinazioni anti Covid tra i più piccoli riproponendo l’open day con accesso libero, cioè senza necessità di prenotazione. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Open day sabato 12 febbraio e domenica 13 febbraio: alcuni hub bergamaschi promuoveranno letra i più piccoli riproponendo l’open day con, cioè senza necessità di prenotazione.

