Advertising

anteprima24 : ** Urina in una Foiba: il video indigna l'On. #Casciello: 'Offesa l'Italia' ** - 2631925 : RT @Pendolare148: @2631925 @Ludarge Una società Svizzera (non ricordo nome) propone (ad altissimo costo) un servizio di monitoraggio costan… - Pendolare148 : @2631925 @Ludarge Una società Svizzera (non ricordo nome) propone (ad altissimo costo) un servizio di monitoraggio… - marcus_fcim : @___Flaviana___ @NathanDelMare COMPLIMENTISSIMI AI VINCITORI ?????????? UNA SECCHIATA DI URINA D'ASINO NON GLIELA TOGLIE NESSUNO - ultimenews24 : (Adnkronos) - Oltraggio tra i commenti al post dell'account Twitter del Tg2 con l'annuncio di uno speciale sulle Fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Urina una

Non è indicata la terapia antibiotica se non in presenza diverosimile complicanza batterica. ... cianosi, alterazione dello stato di coscienza e oliguria (diminuzione dell'escrezione di) non ...Il direttore del Tg 2 Gennaro Sangiuliano denuncia invece il video di "persona cheversocavità carsica che sembrafoiba" postato sull'account Twitter in cui si annunciava appunto ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ..."In risposta al post sull’account Twitter del Tg2 che annunciava lo Speciale sulle Foibe, accanto a vari commenti offensivi è stato addirittura postato uno sgradevole video nel quale si intravede una ...