Uomini e Donne, Marcello Messina smentisce Ida Platano: su Diego Tavani la rivelazione "sorpresa" (Di venerdì 11 febbraio 2022) La dama Ida Platano, di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni tra le pagine del Magazine di Uomini e Donne facendo intendere – secondo l'ex cavaliere Marcello – alcuni dettagli non proprio chiari. Ed è per questo motivo che Messina è tornato a parlare della dama bresciana. Non ama le ambiguità, questo è certo. Soprattutto ora che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

