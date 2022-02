Una vita, anticipazioni 11 febbraio: la preoccupazione di Sabina (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sabina non sarà più certa di voler procedere con il piano di rapinare la banca, in quanto nutrirà molti timori per suo nipote Miguel. La donna, come rivela la trama dell'episodio Una vita in onda oggi 11 febbraio, non riuscirà a tranquillizzarsi nemmeno quando il giovane le rivelerà di dover partire per un viaggio di lavoro. Nel frattempo, Marcos e Soledad saranno sempre più vicini e l'uomo le chiederà di uscire a pranzo insieme. Infine, Aurelio approfitterà del fatto che Anabel è sola a casa per andare da lei che si ammorbidirà nei suoi confronti. Una vita, trama 11 febbraio: Sabina continuerà ad essere preoccupata per Miguel Roberto e Sabina sembreranno ormai pronti ad effettuare la rapina alla banca, ma preoccupati che Miguel possa subire le conseguenze del loro ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 11 febbraio 2022)non sarà più certa di voler procedere con il piano di rapinare la banca, in quanto nutrirà molti timori per suo nipote Miguel. La donna, come rivela la trama dell'episodio Unain onda oggi 11, non riuscirà a tranquillizzarsi nemmeno quando il giovane le rivelerà di dover partire per un viaggio di lavoro. Nel frattempo, Marcos e Soledad saranno sempre più vicini e l'uomo le chiederà di uscire a pranzo insieme. Infine, Aurelio approfitterà del fatto che Anabel è sola a casa per andare da lei che si ammorbidirà nei suoi confronti. Una, trama 11continuerà ad essere preoccupata per Miguel Roberto esembreranno ormai pronti ad effettuare la rapina alla banca, ma preoccupati che Miguel possa subire le conseguenze del loro ...

