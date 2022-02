Una foto smentisce la ricostruzione del pm che indagò sulla morte di David Rossi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Eccola, la foto della discordia. Quella che certifica la contraddizione di Antonio Nastasi, il pm che indagò a Siena sulla morte di David Rossi. Tutto si svolge in pochi secondi, alla fine di una sessione di quasi otto ore nella commissione parlamentare d'inchiesta presieduta dal deputato di Forza Italia, Antonio Zanettin. A far emergere l'incoerenza di Nastasi, o quantomeno la sua dimenticanza, è il deputato grillino Luca Migliorino. "Lei – chiede Migliorino al pm – non c'è proprio mai stato nel vicolo, quella sera?". Il vicolo in riferimento è quello al di sotto di Rocca Salimbeni, dove giaceva il corpo ormai esangue del funzionario di Mps, precipitato dalla finestra del suo ufficio la sera del 6 marzo 2013. "No, benché dal verbale della polizia scientifica si faccia riferimento a ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Eccola, ladella discordia. Quella che certifica la contraddizione di Antonio Nastasi, il pm chea Sienadi. Tutto si svolge in pochi secondi, alla fine di una sessione di quasi otto ore nella commissione parlamentare d'inchiesta presieduta dal deputato di Forza Italia, Antonio Zanettin. A far emergere l'incoerenza di Nastasi, o quantomeno la sua dimenticanza, è il deputato grillino Luca Migliorino. "Lei – chiede Migliorino al pm – non c'è proprio mai stato nel vicolo, quella sera?". Il vicolo in riferimento è quello al di sotto di Rocca Salimbeni, dove giaceva il corpo ormai esangue del funzionario di Mps, precipitato dalla finestra del suo ufficio la sera del 6 marzo 2013. "No, benché dal verbale della polizia scientifica si faccia riferimento a ...

