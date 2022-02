Un top club ha chiesto ad Haaland di restare a Dortmund un altro anno: l’indiscrezione (Di venerdì 11 febbraio 2022) La notizia dell’addio di Erling Braut Haaland da Dortmund, nella prossima sessione di mercato estivo, sembrava cosa ormai certa. Invece, stando a quanto riportato da Rai Sport, il bomber norvegese potrebbe restare in giallonero per un altro anno. Haaland, Dortmund, Real Madrid (Photo by Daniel ROLAND / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by DANIEL ROLAND/AFP via Getty Images)Dietro a questa possibilità, ci sarebbe lo zampino del Real Madrid che avrebbe intenzione di tesserare l’attaccante alla scadenza del contratto di Karim Benzema (giugno 2023). La volontà del giocatore sarà decisiva e potrebbe non soddisfare, però, la richiesta del club madrileno. POTREBBE INTERESSARTI: ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 11 febbraio 2022) La notizia dell’addio di Erling Brautda, nella prossima sessione di mercato estivo, sembrava cosa ormai certa. Invece, stando a quanto riportato da Rai Sport, il bomber norvegese potrebbein giallonero per un, Real Madrid (Photo by Daniel ROLAND / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by DANIEL ROLAND/AFP via Getty Images)Dietro a questa possibilità, ci sarebbe lo zampino del Real Madrid che avrebbe intenzione di tesserare l’attaccante alla scadenza del contratto di Karim Benzema (giugno 2023). La volontà del giocatore sarà decisiva e potrebbe non soddisfare, però, la richiesta delmadrileno. POTREBBE INTERESSARTI: ...

